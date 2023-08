Spostamenti casa-lavoro e casa-scuola

Aziende e istituti scolastici superiori possono presentare la loro candidatura per ottenere un supporto gratuito alla redazione dei piani di spostamento casa/lavoro e casa/scuola (PSCL/PSCS).

Aziende e istituti scolastici superiori possono presentare la loro candidatura per ottenere un supporto gratuito alla redazione dei piani di spostamento casa/lavoro e casa/scuola (PSCL/PSCS). Con questa iniziativa, che rientra fra le azioni de “L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile”, il Comune di Legnano metterà a disposizione gratuitamente il supporto tecnico fornito da una società specializzata e partner del progetto per la redazione di un piano, PSCL o PSCS. Con la dotazione di risorse messe a disposizione dal progetto sarà possibile realizzare un solo piano del valore di quasi 8.600 euro oltre IVA L’individuazione del soggetto beneficiario avverrà, quindi, tramite la stesura di una classifica.

"Proseguiamo nell’attuazione delle azioni previste dal progetto di mobilità sostenibile sul territorio - sottolinea Monica Berna Nasca, assessore alla Quotidianità - mentre continua in città il lavoro per l’estensione della rete ciclabile, dopo aver quasi concluso gli interventi per la Zona 30 nell’Oltrestazione e aver coinvolto aziende, scuole e commercianti nell’iniziativa dei buoni mobilità, puntiamo a far crescere nelle stesse aziende e negli istituti scolastici la cultura e la pratica del Mobility Management, ossia la gestione degli spostamenti dei propri dipendenti promuovendo modalità alternative all’uso dell’automobile negli spostamenti sistematici casa-lavoro e casa-scuola. E questo con l’obiettivo di favorire il decongestionamento del traffico veicolare, la riduzione delle emissioni inquinanti e del rischio di incidentalità nell’ottica di una città più vivibile, dove possano convivere in sicurezza tutti i tipi di mobilità".

I criteri di ammissibilità per aziende e istituti scolastici prevedono che questi abbiano sede o un’unità operativa nel territorio di Legnano, un numero di dipendenti in questa stessa sede non inferiore a 100 unità (soglia del personale fissata dal Decreto Rilancio che rende obbligatoria l’adozione del piano) e abbiano nominato il Mobilty Manager aziendale/scolastico o si impegnino a nominarlo entro 15 giorni dall’eventuale aggiudicazione. Il beneficiario potrà usufruire, oltre al supporto tecnico, della “formazione on the job” del proprio Mobility Manager (aziendale o scolastico) sulla redazione del piano di spostamento. Le candidature possono essere presentate dalle 9 del 29 agosto alle 9 del 19 settembre.

“L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile” è un progetto cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa-Lavoro.

