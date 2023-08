"Insieme per il verde” è l'iniziativa del Comune di Milano che cerca volontari per riportare gli spazi verdi cittadini alla piena vivibilità.

"Insieme per il verde” è l'iniziativa del Comune di Milano che cerca volontari per riportare gli spazi verdi cittadini alla piena vivibilità. Il violento nubifragio che si è abbattuto su Milano nella notte tra il 24 e 25 luglio scorsi ha avuto gravi conseguenze sul territorio, sul patrimonio arboreo e sulle infrastrutture (strade, scuole, linee del trasporto pubblico, edifici, parchi), generando situazioni di serio pericolo per l’incolumità pubblica. In queste settimane l’impegno dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, di ATM, di AMSA, del consorzio che ha in appalto la manutenzione del verde e di tutta l'Amministrazione è stato decisivo per gestire l’emergenza, ma i danni del nubifragio sono stati davvero ingenti e, risolta la fase più critica, ora serve l'aiuto di tutte e tutti per ripulire la città. Per questo motivo il supporto dei volontari sarà fondamentale: a partire dal 28 agosto chiunque lo desidera potrà supportare nelle attività di raccolta, pulizia e ripristino delle aree verdi e dei parchi cittadini dopo gli interventi di messa in sicurezza.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!