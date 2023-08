'Dedicata a te': come si supera il Reddito di Cittadinanza

L'Amministrazione comunale di Cornaredo sta provvedendo ad attivare la nuova misura di sostegno economico alle famiglie in difficoltà pensata per sostituire il Reddito di Cittadinanza: saranno 227 i nuclei beneficiari.

In tutto sono 227. Anche l’Amministrazione comunale di Cornaredo sta gestendo i fondi della misura ‘Dedicata a te’, nata da un'iniziativa del Governo per venire incontro ai nuclei familiari in difficoltà. I beneficiari riceveranno un importo di 382,50€ che servirà loro per effettuare l'acquisto di beni di prima necessità. La carte viene erogata in base ai dati INPS che certificano l’effettivo stato di indigenza delle famiglie: i nuclei che già ricevono un sussidio statale (quale RDC o Nuovo assegno sociale per l’impiego) non avranno infatti diritto alla carta.

