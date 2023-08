Fede, ricordi, montagna: un libro per don Antonio Arioli

Un sacerdote che ha segnato indelebilmente gli spiriti e i cuori dei suoi parrocchiani, e che aveva un rapporto tutto speciale con la montagna. Domenica 10 settembre, presso l'Oratorio della Rescalda Giovanni Scognamiglio presenterà il suo volume dedicato a don Antonio Arioli.

Sarà pubblicato nei prossimi giorni ‘Toga, piccozza e ramponi’, il primo libro dedicato al rapporto tra Don Antonio Arioli, parroco di Rescalda dal 1959 al 1997, e la montagna, a cura dell’autore rescaldese Giovanni Scognamiglio.

Il sacerdote lodigiano (1918-2011), che viveva un profondo legame spirituale con le ‘terre alte’, nell’esercizio della sua funzione pastorale coinvolse intere generazioni di rescaldesi in attività alpinistiche ed escursionistiche nella consapevolezza di come la montagna possa rappresentare una straordinaria scuola di vita.

L’obiettivo del curatore del volume è raccogliere, attingendo dall’esperienza diretta e dalla viva voce di chi si legò alla sua corda, il patrimonio di aneddoti, immagini inedite, insegnamenti e valori che don Antonio trasferì e condivise con i propri parrocchiani tra gli anni’50 e gli anni’90 del secolo scorso.

Dai compagni di cordata reclutati, senza preavviso, in fabbrica, alle messe celebrate in tenuta alpinistica, passando per fugaci salite notturne sulle Grigne, il terribile incidente sul Resegone e la montagna come antidoto al bullismo, si alzerà il sipario su una serie di episodi che si tramandano di generazione in generazione, ma che, senza essere messi nero su bianco, rischierebbero, prima o poi, di andare perduti.

I proventi della vendita di questo libro, in coerenza con la missione svolta da don Antonio al fianco degli ultimi, da lui idealmente raccolti nelle “Tre D” (deboli, dimenticati e disgraziati), saranno interamente devoluti all’associazione Comitato Maria Letizia Verga, attiva nello studio e nella cura della leucemia e del linfoma del bambino, e all’associazione Opera Cardinal Ferrari che accoglie quotidianamente persone adulte in difficoltà socioeconomica alle quali dona pranzo, igiene e assistenza.

Il volume, che si apre con una prefazione di Gilles Ielo, Sindaco di Rescaldina, sarà presentato domenica 10 settembre, alle ore 16.30, presso l’Oratorio San Luigi Gonzaga di Rescalda, in occasione della Festa dell’Uva. L’accompagnamento musicale dell’evento sarà a cura del gruppo musicale Rescalda è leggenda.

Giovanni Scognamiglio, classe 1985, vive a Rescaldina, con la moglie Patrizia e la figlia Miranda, e lavora a Milano, dove si occupa di consulenza in comunicazione d’impresa. Escursionista, alpinista e sciatore, è autore del libro ‘PIZ. Volti e luoghi delle Guide Alpine della Valmalenco’ (2022).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!