Arconate piange Giannino

Ci sono persone che davvero, a loro modo, fanno la storia delle comunità in cui vivono. Per i rapporti con le altre persone, per l'impegno lavorativo, per la passione con cui si prendono cura del proprio paese. In questi giorni la comunità di Arconate non ha potuto non fermarsi a ricordare Giovanni Colombo (detto Giannino). La sua scomparsa, avvenuta martedì all'età di 77 anni, ha davvero suscitato un grande sentimento di cordoglio.

"Noto imprenditore arconatese, papà dell’ex sindaco Andrea e nonno dell’attuale assessore Francesco, Giannino è stato un esempio luminoso di altruismo, leadership e creatività. Ex presidente di Avis, ha lavorato instancabilmente per condividere l’importanza del dono e grazie alla sua passione unita alla straordinaria capacità di mobilitare le persone, ha fatto sì che la comunità dei donatori arconatesi potesse crescere costantemente - così lo ha voluto ricordare l'Amministrazione comunale - Co-progettatore, insieme all’Arch. Piercarlo Poretti (anch’egli noto concittadino recentemente scomparso), dell’oratorio S. Eusebio e S. Agnese di Arconate, ha donato ai giovani un luogo dove poter coltivare interessi, condividere valori e costruire legami duraturi. Oggi ci stringiamo nel dolore per la perdita di uomo carismatico, capace di ispirare gli altri attraverso il suo esempio, il suo impegno e la profonda dedizione verso la comunità. Giannino lascia un vuoto difficile da colmare, ma il suo lascito di generosità e passione continuerà a brillare nelle vite che ha toccato. Onoriamo la sua memoria portando avanti il suo spirito di servizio e dedizione alla comunità".

