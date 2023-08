Soddisfatti del Nido

I due terzi lo ritengono ottimo, qualcuno buono, altri sufficiente. L'asilo Nido comunale di Bareggio raccoglie da parte dei genitori dei suoi piccoli fruitori un consenso quasi plebiscitario: 98,49 per cento.

I due terzi lo ritengono ottimo, qualcuno buono, altri sufficiente. L'asilo Nido comunale di Bareggio raccoglie da parte dei genitori dei suoi piccoli fruitori un consenso quasi plebiscitario: 98,49 per cento. A prevalere è la voce ottimo con una percentuale del 72,15% vi è poi un 26,3% che lo ritiene buono e un 1,51 che ne giudica l'offerta sufficiente. Musica dolce per le orecchie del sindaco Linda Colombo: "Condividiamo questa soddisfazione con tutto il personale della struttura - afferma la prima cittadina bareggese in una nota - che ha saputo mantenere un elevato standard qualitativo anche dopo il pensionamento di alcune storiche educatrici, un grande ringraziamento a tutti".

