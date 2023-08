Potenziamento treni

Potenziamento dell’offerta sulla linea R27 Novara-Saronno-Milano, che passa anche nel Comune di Castano. Dal 28 agosto, infatti, sarà riattivato un treno di rinforzo con anche l’estensione serale dell’offerta. Più nello specifico ecco: R 2263 Milano Cadorna (p. 17.17) – Novara (a. 18.25) che circolerà nei giorni feriali, escluso il sabato; quindi, R 2284 Novara N. (p.21.11) – Milano Cadorna (a. 22.14), sempre nei giorni feriali, escluso il sabato. Per maggiori informazioni, comunque, consultare il sito e l’App di Trenord.

