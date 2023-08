Da Robecco alla GMG

Anche i giovani dell'Oratorio San Giovanni Bosco di Robecco sul Naviglio hanno vissuto da protagonisti la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona.

Un'esperienza intensa, ricca di momenti e significati, di volti, amicizie, persone... anche i giovani dell'Oratorio San Giovanni Bosco di Robecco sul Naviglio hanno vissuto da protagonisti la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. "Con la giornata a Porto si conclude la nostra esperienza in Portogallo - hanno commentato - Grazie a tutti quelli che hanno creduto nel nostro sogno, a tutti i pellegrini che hanno condiviso con noi questi giorni e a Papa Francesco per le parole di speranza che ci ha donato".

Ora è tempo di nuovi preparativi, come la bella festa di domenica 3 settembre per salutare don Emanuele: alle ore 11 la Santa Messa, alle 12.30 il pranzo di ringraziamento. Il ricavato della giornata andrà al fondo famiglie bisognose della comunità, come da espressa volontà di don Emanuele.

