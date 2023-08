Una melodia che giunge dalle tenebre del mistero...

Una melodia pare giungere dalle tenebre del mistero a Pieve di Soligo (Treviso) dove da giorni ormai il sonno degli abitanti è cullato dalle note del 'trombettista misterioso'. Ogni notte infatti, a mezzanotte esatta suona il 'Silenzio'. E' iniziata così la caccia al suonatore misterioso, che però al momento non ha ancora dato i suoi frutti.

Le note del 'Silenzio' si irradiano infatti da punti diversi del comune, mai esattamente identificati. La ricerca del trombettista vive adesso delle informazioni che ciascuno a Pieve si scambia anche sui social network. Nulla che sia configurabile come un disturbo delle quiete pubblica. Il sindaco, Stefano Zoldan, anzi, collega l'anonima iniziativa alla designazione di Pieve di Soligo a Città veneta della cultura 2023, proprio grazie ad un progetto di connessione tra musica e paesaggio.

