Alparone alla cerimonia del ponte Morandi

Il vicepresidente di Regione Lombardia Marco Alparone parteciperà lunedì 14 agosto, a Genova, alla cerimonia di commemorazione della tragedia provocata dal crollo del ponte Morandi. Alle 9 l'assessore regionale prenderà parte alla Santa Messa che sarà officiata dall'Arcivescovo di Genova, Mons. Marco Tasca nella Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa. Alle 10,20, in via Fillak sotto il viadotto Genova San Giorgio, presso la Radura della Memoria, presenti il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e altre autorità, accoglienza dei partecipanti alla camminata in ricordo delle vittime organizzata dall'Associazione 'Noi per Voi Valle Stura Masone'. Alle 10,40 dopo la deposizione delle corone del Presidente della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ingresso della radura dove è posta la piastra metallica recante il nome di tutte le vittime, gli interventi degli esponenti delle istituzioni. Seguirà il minuto di silenzio, in contemporanea con il suono delle sirene del Porto e delle campane di tutta la Diocesi.

