In Lombardia la cultura non va in vacanza

"Su 199 musei non statali riconosciuti dalla Regione - spiega l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso - 110 strutture hanno risposto al censimento effettuato dalla Direzione Generale Cultura sulle aperture a Ferragosto.

"Su 199 musei non statali riconosciuti dalla Regione - spiega l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso - 110 strutture hanno risposto al censimento effettuato dalla Direzione Generale Cultura sulle aperture a Ferragosto. È emerso che 44 strutture saranno accessibili lunedì 14 agosto, 56 saranno visitabili martedì 15 e 38 saranno aperte in entrambe le giornate".

"Sarà un'ulteriore grande opportunità - continua l'assessore - per far conoscere le bellezze dei nostri musei. Migliaia di persone decidono di visitare la nostra regione anche per la ricchezza del patrimonio artistico e culturale, a cui si affianca la capacità del territorio di offrire servizi di qualità". "In Lombardia - conclude l'assessore Caruso - la cultura non va in vacanza".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!