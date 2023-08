Per scoprire cos’è in programma a Ferragosto basta visitare la piattaforma di inLOMBARDIA.

Una Lombardia da scoprire! Un territorio ricco di storia, cultura, tradizione, buon cibo e tanti luoghi da visitare. Perchè non farlo dunque nel giorno dell'Assunta?! Per scoprire cos’è in programma a Ferragosto basta visitare la piattaforma di inLOMBARDIA, una potente vetrina con gli eventi, le esperienze e le bellezze della Lombardia. Particolarmente utile lo strumento che consente di sfogliare tra gli eventi e gli appuntamenti organizzati sul territorio lombardo.

AL seguente link alcuni spunti e idee: http://reglomb.it/G9tf50PxvNN

