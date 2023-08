Tra le pagine dei libri

Ecco per voi una selezione settimanale dei libri che hanno scalato le classifiche editoriali.

Che siate sdraiati al tramonto di una bianca spiaggia esotica, distesi tra i prati delle montagne più alte o più semplicemente sul comodo divano di casa, l'estate e le vacanze sono il momento perfetto per riprendersi quel tempo che la frenesia di ogni giorno non ci permette di godere. Spazio dunque per il relax assoluto accompagnato da un buon libro...magari uno dei tanti che quest'inverno abbiamo impilato sul comodino nella speranza di essere letto!

Ecco per voi una selezione settimanale dei libri che hanno scalato le classifiche editoriali.

Si parte con un grande classico estivo, che negli ultimi anni ha conquistato il cuore di molti adulti nostalgici: 'Quaderno di compiti delle vacanze per adulti. L'originale. 4.' Un volume unico che racchiude oltre 150 esercizi tra enigmi, cruciverba, curiosità e molto altro. Un concentrato di attualità, cinema, passando per la letteratura e lo sport. L'accessorio perfetto che mancava alla vostra vacanza!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!