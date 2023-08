Centro civico San Paolo: lavori al via entro l’anno.

Al via, entro l'anno, i lavori per la realizzazione del Centro civico San Paolo. L’intervento, che riguarda la parte interna del Centro, andrà in gara per l’affidamento dei lavori.

Lavori per la realizzazione del Centro civico San Paolo al via entro l’anno. L’intervento, che riguarda la parte interna del Centro, dopo l’approvazione da parte della giunta comunale del progetto esecutivo avvenuta la scorsa settimana, andrà in gara per l’affidamento dei lavori. La ristrutturazione della parte di edificio dell’Agenzia delle Entrate che sarà adibito a Centro civico presenta un quadro economico di 400mila euro, interamente finanziati con risorse di bilancio.

Obiettivo dell’intervento è dotare il quartiere San Paolo di un punto di aggregazione che risponda a un’esigenza storica di spazi espressa dai suoi abitanti. «Ci sono almeno tre aspetti da sottolineare nella realizzazione del centro civico di San Paolo -spiega Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche. Innanzitutto, coerentemente con una scelta strategica di base, abbiamo deciso la strada della rigenerazione di un bene al momento inutilizzato, che è di proprietà comunale, invece di costruire ex novo il centro consumando suolo. In secondo luogo, con questo centro, proseguiamo nel lavoro di costruzione della città policentrica che, questa primavera e sempre nell’Oltrestazione, ha visto l’apertura della sede staccata della biblioteca a Mazzafame. Da ultimo voglio ricordare che questo progetto di centro nasce da un processo di partecipazione che ha coinvolto, in più incontri pubblici, la cittadinanza; abbiamo raccolto idee e suggerimenti delle persone per progettare uno spazio che dalle persone sarà fruito».

Gli interventi consisteranno in opere di manutenzione straordinaria che renderanno la porzione interessata dal progetto funzionalmente indipendente dal resto dell’edificio in cui continuerà l’attività dell’Agenzia delle Entrate. Il totale della superficie da rifunzionalizzare è pari a 200 metri quadrati circa al piano terra e 400 metri quadrati al piano interrato. Al piano terra si provvederanno a demolire le attuali partizioni realizzate con pareti mobili e a formare tramezze che definiranno le nuove funzioni previste per il centro civico, ossia un ufficio per funzioni amministrative e/o organizzative, una sala polivalente e una sala riunioni. Nello specifico la separazione tra la sala polivalente e la sala riunioni sarà realizzata mediante una parete mobile manovrabile che renderà modulabile lo spazio per riunioni o incontri più numerosi. Si provvederà anche a rifunzionalizzare il blocco dei servizi igienici per renderli fruibili a persone diversamente abili e si procederà alla sostituzione dell’impiantistica sanitaria. Saranno inoltre previsti interventi sugli impianti elettrici, termici, idrico-sanitari e antincendio finalizzati alla separazione dagli impianti esistenti e relativi all’intero edificio per rendere funzionalmente autonomo il centro civico. Si prevede anche l’installazione di un nuovo generatore di calore dedicato specificamente alla porzione di edificio da rifunzionalizzare, in modo da rendere l’impianto autonomo dal punto di vista dei consumi. Al piano interrato, nella porzione di edificio interessata all’intervento, è prevista la realizzazione di un locale di poco più di 40 mq utilizzabile dai fruitori del Centro civico come deposito di materiali e attrezzature e di un locale tecnico in cui saranno collocati i nuovi impianti di climatizzazione. Il restante spazio rimarrà a disposizione dell’amministrazione comunale come deposito. Sono infine previsti interventi di riqualificazione dell’area esterna, in corrispondenza del nuovo ingresso, che consisteranno nell’adeguamento della pavimentazione esistente e nella predisposizione di nuovi arredi. Il cronoprogramma prevede che l’intervento abbia una durata di sei mesi e mezzo fra allestimento cantiere, opere di demolizione, opere edili, lavori di impiantistica, finiture e opere esterne. Nei prossimi mesi si perfezionerà anche la fase di progettazione della parte esterna del centro, che insiste sul terreno all’angolo fra le vie Carducci e Siena.

