Agosto...tempo di partenze!

Agosto...tempo di viaggi e dunque tempo di partenze! Siamo stati all'Aeroporto di Milano Malpensa per chiedere agli italiani quali sono le mete scelte per questa estate 2023.

Tra i tanti in partenza c'è Lorenzo che ha come destinazione Porto, la prima tappa del suo cammino verso Santiago. C'è poi una mamma pronta ad imbarcarsi per Temuco in Cile, insieme alla figlia che vivrà l'esperienza di tirocinio in un ospedale della zona. Giulia ha scelto invece un volo nazionale, verso l'aeroporto di Brindisi, dove ad attenderla ci sarà il compagno e la famiglia. Una tratta che fa spesso, come Giovanni che abita tra Milano e Genova per lavoro, ma che ha lasciato cuore e famiglia a Catania dove torna ogni volta che può. Infine, abbiamo incontrato una coppia che da sempre condivide la passione per i grandi viaggi. La meta scelta per quest'anno è Bali dove andranno alla ricerca di storia, cultura, buon cibo e sicuramente un mare da copogiro.

Sono solo alcuni dei passaggeri che ogni giorno, soprattutto nei mesi estivi, scelgono gli aeroporti quale punto di partenza per i loro viaggi. E non si parla solo di spostamenti intercontinentali, ma soprattutto di viaggi nazionali. Basti pensare che, come riportato in una nota dell'Associazione Italiana Gestori Aeroporti, i passeggeri che da inizio 2023 si sono spostati con voli nazionali hanno superato i 31 milioni·

