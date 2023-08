Fine agosto e inizio settembre, come si dice... a tutta musica. Gli appuntamenti, allora, sono in tensostruttura e in piscina a Castano con 'The Last Beach Party Festival'.

Fine agosto e inizio settembre, come si dice... a tutta musica. Gli appuntamenti, allora, sono in tensostruttura e in piscina a Castano con 'The Last Beach Party Festival'. Si comincia giovedì 31 agosto con Ricky Le Roy, 00Zicky, Franchino e Luca Pechino, quindi il 1° settembre ecco Ivana Spagna (per la rassegna 'Suoni e Voci d'Estate' del Polo Culturale del Castanese), mentre il 2 sarà la volta di 'Local Hero Contest' (concorso per giovani talenti); infine, il 3 ci si sposterà all'AcquaPark dell'Acqua1Village per 'Pool Party' (intrattenimento, deejay e evento di chiusura).

