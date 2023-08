Mare, montagna o qualche città d'arte... pronti a partire, ma occhio ai furti in casa. Perché purtroppo proprio d'estate, con le abitazioni vuote, ecco comparire i ladri.

Mare, montagna o qualche città d'arte... pronti a partire, ma occhio ai furti in casa. Perché se estate vuol dire appunto e soprattutto vacanze, è purtroppo proprio in questo periodo dell'anno che con le abitazioni vuote ecco che spesso entrano in scena i ladri. E, allora, qualche semplice e fondamentale consiglio e accorgimento. "Un'indicazione, ad esempio, potrebbe essere quella di lasciare le chiavi ad un parente oppure ad un vicino che, durante il periodo di nostra assenza, controlli la situazione e, allo stesso tempo, apra le tapparelle o muova alcune cose all'interno, così da dare l'idea che ci sia sempre qualcuno - spiega Riccardo Gambarana, della Polizia locale di Turbigo - Ancora, ricordiamoci di far svuotare periodicamente la cassetta della posta, affinché non si creino cumuli che facciano capire che la casa in quel preciso momento è disabitata, ecc...". Quindi, i social, altro capitolo da tenere bene in considerazione. "Bisogna, infatti, evitare troppe comunicazioni specifiche su quando si è via - proseguono dal comando turbighese - Buona regola sarebbe postare le foto mentre si sta rientrando oppure una volta che si è tornati. E sono solo alcune raccomandazioni, ma che possono essere davvero di grande aiuto".

ESTATE: TEMPO DI VACANZE, MA OCCHIO AI FURTI IN CASA



