Si piangono Alen e Claudia

Alen e Claudia: il giorno dopo è il momento delle lacrime, del dolore e dei ricordi, tanti, tantissimi. Due giovani vite volate via per sempre.

Alen e Claudia: il giorno dopo è il momento delle lacrime, del dolore e dei ricordi, tanti, tantissimi. Due giovani vite volate via per sempre. Due ragazzi che, purtroppo, non ci sono più e che lasciano in tutte le persone che le hanno conosciute un grande, immenso vuoto. Alen e Claudia, le due vittime del terribile incidente stradale di ieri (domenica 21 maggio) lungo la via Milano a Turbigo (ferita anche una terza persona). Lo schianto attorno alle 7.20-7.30; le due auto che si scontrano e, poi, solo il silenzio. Nulla, infatti, si è potuto fare per i due ragazzi. Ci hanno provato fino all'ultimo i soccorritori, prontamente arrivati sul posto, ma alla fine si sono dovuti arrendere, constatandone appunto il decesso. E da quel preciso istante, ecco che la disperazione e la tristezza hanno fatto capolino nei cuori e nella testa dei familiari, dei parenti e degli amici. Una tragedia che ha lasciato, inevitabilmente, senza parole. "Perché?" è la domanda che ha cominciato a risuonare nel territorio intero. Accompagnata dalle immagini dei due giovani che rimarranno stampate a vita nella memoria.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!