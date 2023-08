Presidio davanti all'azienda

Gazebo, sedie, un tavolo e poi alcuni volantini pronti per essere distribuiti: si sono ritrovati davanti all'azienda per far sentire la loro voce e poter essere ascoltati. Una mattinata di sciopero, insomma, o meglio un primo momento, perché hanno già in programma altre giornate simili nel mese di settembre.

Gazebo, sedie, un tavolo e poi alcuni volantini pronti per essere distribuiti: si sono ritrovati davanti all'azienda per far sentire la loro voce e poter essere ascoltati. Una mattinata di sciopero, insomma, o meglio un primo momento, perché hanno già in programma altre giornate simili nel mese di settembre. "Quello che chiediamo è di sederci al tavolo con i rappresentanti della ditta per affrontare e discutere la contrattazione di secondo livello - spiegano dal sindacato S.I. Cobas, promotore appunto del presidio di fronte alla BAMA di Turbigo - Mai come oggi è necessario, infatti, confrontarsi su tematiche importanti e fondamentali per i lavoratori ed è proprio questo che andiamo sostenendo ormai da più mesi. E' essenziale dialogare e ragionare sul presente e sul futuro di chi opera nell'azienda, perché è solo così che si potrà pensare ad un domani che sia davvero a tutela delle persone, dai singoli alla collettività. Come realtà sindacale, il nostro impegno e la nostra presenza sarà costante, allo stesso modo come è già accaduto in altre attività del territorio e anche delle vicine province. Noi ci siamo e ci saremo sempre, dunque, continuando a stare accanto ai dipendenti. Nelle scorse settimane, pertanto, abbiamo organizzato questo sciopero e altri ne abbiamo previsti a settembre".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!