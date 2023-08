UYBA: esordio con il Vero Volley

La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha ufficializzato il calendario del campionato edizione 2023/24. Per la UYBA Volley Busto Arsizio l’esordio nel weekend dell'8 ottobre sarà in trasferta all'Allianz Cloud di Milano contro il Vero Volley, prima gara casalinga per le farfalle sette giorni dopo con la Savino del Bene Scandicci.

La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha ufficializzato il calendario del campionato edizione 2023/24. Per la UYBA Volley Busto Arsizio l’esordio nel weekend dell'8 ottobre sarà in trasferta all'Allianz Cloud di Milano contro il Vero Volley, prima gara casalinga per le farfalle sette giorni dopo con la Savino del Bene Scandicci. A seguire la trasferta di Roma e un altro big-match casalingo contro Novara, mentre l'avversario dell'ultima giornata sarà l'Imoco Conegliano. Il Boxing Day del 26 dicembre torna alla e-work arena con la prima gara del girone di ritorno: a cartellone ancora UYBA - Milano. La Regular Season terminerà il fine settimana del 23-24 marzo, con i Playoff Scudetto in partenza nell'ultima settimana dello stesso mese.

Il commento del presidente Giuseppe Pirola: "Per la UYBA sarà un avvio di campionato col botto, con la sfida con Milano che sarà uno spot per la pallavolo, con le novità Velasco - Egonu a rendere ancora più spumeggiante l'appuntamento. Poi inaugureremo la rinnovata e-work arena contro Scandicci: innegabile che queste prime due gare saranno molto difficili per noi, ma poi arriveranno match sulla carta più abbordabili, anche se alla quarta ospiteremo Novara. Siamo comunque fiduciosi che la squadra possa fare bene da subito. Felice che, dopo diverse stagioni lontano da casa, il match del 26 dicembre torni a Busto Arsizio: un bel regalo per i nostri tifosi e tutti gli appassionati di pallavolo che potranno godersi nella nostra arena la partita contro Milano per la prima giornata di ritorno".

