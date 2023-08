Artisti e autori per 'Capitolo 20025'

La biblioteca “Augusto Marinoni” è alla ricerca di autori e artisti locali che vogliano partecipare alla seconda edizione della giornata evento “Capitolo 20025”, in programma sabato 9 settembre nel parco della biblioteca, dedicata a esposizioni artistiche en plein air e presentazioni di libri.

La biblioteca “Augusto Marinoni” è alla ricerca di autori e artisti locali che vogliano partecipare alla seconda edizione della giornata evento “Capitolo 20025”, in programma sabato 9 settembre nel parco della biblioteca, dedicata a esposizioni artistiche en plein air e presentazioni di libri. La candidatura deve essere presentata entro venerdì 11 agosto scrivendo all’indirizzo email biblioteca [dot] legnano [at] csbno [dot] net. Gli autori devono inviare titolo e abstract del libro; nome e cognome e contatti di riferimento. Gli artisti devono inviare immagini delle opere da esporre, pitture, sculture, installazioni o fotografie; nome e cognome di riferimento. L'allestimento è a cura dell'artista. Capitolo 20025 rientra nel programma di iniziative de “La Bella estate”. Per info o richieste di appuntamento contattare la responsabile della Biblioteca Selene Buia: buia [dot] selene [at] legnano [dot] org; telefono 334/1007987.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!