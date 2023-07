Maltempo: danni per oltre 1 milione a Legnano

La Polizia locale ha provveduto all’invio della scheda a Regione Lombardia per la segnalazione dei danni conseguenti al maltempo del 24 luglio e raccolti attraverso il form messo a disposizione dal Comune di Buscate.

La Polizia locale ha provveduto all’invio della scheda a Regione Lombardia per la segnalazione dei danni conseguenti al maltempo del 24 luglio e raccolti attraverso il form messo a disposizione dal Comune di Buscate. Il Comune di Legnano ha segnalato danni per 401 mila 900 euro al patrimonio arboreo pubblico, e necessari alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti verdi su strada, e per 154 mila euro sugli immobili di proprietà (a controsoffitti, tetti, quadro elettrico, bonifica a seguito di infiltrazioni, sostituzione e ripristino cippi cimiteriali). Quanto alle segnalazioni dei danni comunicate da soggetti privati la stima dei danni economici alle abitazioni ammonta a 168mila 350 euro, mentre quelli alle attività economiche e produttive a 898 mila 20 euro così suddivisi: comparto industriale 635 mila, commerciale e terzo settore 163 mila euro, agricolo 100 mila euro.

