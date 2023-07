Le priorità dell'Amministrazione Colombo

Famiglia, sicurezza, sostegno al lavoro e al commercio, animazione del paese. Rieletta sindaco di Bareggio per un secondo mandato, il primo cittadino Linda Colombo ha messo in fila con chiarezza le priorità su cui intende impostare la propria attività amministrativa per il quinquennio 2023-28.

Famiglia, sicurezza, sostegno al lavoro e al commercio, animazione del paese. Rieletta sindaco di Bareggio per un secondo mandato, il primo cittadino Linda Colombo ha messo in fila con chiarezza le priorità su cui intende impostare la propria attività amministrativa per il quinquennio 2023-28. "Le linee programmatiche - spiega in una nota- rafforzano lo spirito con il quale abbiamo amministrato nei cinque anni precedenti portando avanti progetti e valori che hanno contraddistinto il nostro primo mandato di governo". Le sue parole d'ordine sono innanzitutto sicurezza fisica e ambientale "con la lotta all'abbandono dei rifiuti e con la rimozione di grandi quantità di amianto dalle aree dismesse". Secondo punto, dice categoricamente, Bareggio deve togliersi di dosso l'etichetta di paese dormitorio per offrirsi come realtà gradevole e adeguatamente fruibile dai cittadini e da chi intenda visitarla. "Si è sempre parlato di paese dormitorio che non offriva nulla ai giovani - continua - in questi cinque anni abbiamo invertito la rotta animando il nostro paese e investendo sulle nuove generazioni in ogni ambito, dall'educazione e allo sport e nei prossimi anni vogliamo dare continuità al lavoro". Altri punti qualificanti che emergono dalla sua disamina sono il recupero delle aree dismesse e il sostegno a lavoratori e commercianti . "Con questi e altri progetti - conclude - crediamo in una Bareggio proiettata al futuro ma al contempo ben radicata sui valori , sulla sua identità e su tutto ciò che la rende unica".

