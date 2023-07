Difficoltà per una casa

Casa dolce casa. Un diritto, secondo la legge. Una chimera, però, per alcuni cittadini. E tra loro ci sono quanti sono incappati nelle maglie di un'ingiunzione di sfratto. E, impossibilitati a prendersi un'abitazione propria per problemi di pecunia e ad accendere un mutuo per non poter dare sufficienti garanzie, si trovano in grande difficoltà.

Casa dolce casa. Un diritto, secondo la legge. Una chimera, però, per alcuni cittadini. E tra loro ci sono quanti sono incappati nelle maglie di un'ingiunzione di sfratto. E, impossibilitati a prendersi un'abitazione propria per problemi di pecunia e ad accendere un mutuo per non poter dare sufficienti garanzie, si trovano in grande difficoltà. Carolina Re Depaolini, assessore ai servizi sociali del Comune di Nerviano, specifica che il discorso figurerà tra quelli segnati a caratteri cubitali nel piano socio-assistenziale varato dalla giunta di cui fa parte. Qualcosa, per la verità, ha già cominciato a muoversi e lo sottolinea facendo parlare le cifre. "Ci sono situazioni che purtroppo, complice anche l'emergenza Covid, si sono cronicizzate - spiega - le persone che già si trovavano in condizione di povertà hanno visto la loro situazione esplodere; come comune, anche se non rientra strettamente nel novero delle nostre competenze, ci siamo comunque attivati dando un contributo a sostegno di dodici situazioni di sfratto che erano sorte nel 2022". L'assessore nervianese sostiene però che la questione non sia affrontabile efficacemente per compartimenti stagni ovvero da ogni comune per proprio conto. Si rende, infatti, a suo avviso necessario un lavoro di rete "Perché il problema è molto grande e la situazione esige di essere fronteggiata in un'ottica sovracomunale".

