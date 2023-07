Terzo e ultimo appuntamento a cura di Duomania Eventi nell’ambito di Busto Estate, giovedì 27 luglio dalle 21 in piazza Santa Maria. Questa volta protagonista assoluto sarà il canto con la serata di Karaoke 'Canta che ti passa!'.

Terzo e ultimo appuntamento a cura di Duomania Eventi nell’ambito di Busto Estate, giovedì 27 luglio dalle 21 in piazza Santa Maria. Questa volta protagonista assoluto sarà il canto con la serata di Karaoke 'Canta che ti passa!'. Il palcoscenico e i microfoni di piazza Santa Maria saranno aperti al pubblico e chiunque si potrà sentire cantante per una sera. Ospite d’onore Arianna Bruno, vincitrice del Premio Speciale Cittá di Busto Arsizio al Festival 'Canta con me' che si è svolto lo scorso maggio al Teatro Sociale.

