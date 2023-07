Policlinico: sette trapianti in pochi giorni

"Una bellissima notizia che conferma i grandi passi avanti che il nostro sistema di trapianti continua a fare. Non ci fermiamo e andiamo avanti perché operazioni di questo genere consentono di offrire nuove prospettive di vita". L'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, commenta così la buona riuscita del settimo trapianto di polmone in pochi giorni effettuato dall'equipe del dottor Lorenzo Rosso e dai collaboratori della Chirurgia Toracica e Trapianti di Polmone del Policlinico di Milano.

"Desidero ringraziare tutti coloro, e sono tanti - continua Bertolaso - che ogni giorno rendono perfettamente funzionante una macchina organizzativa molto complessa che coinvolge moltissime figure e specialisti diversi. È un'ulteriore conferma della grande sensibilità e generosità dei cittadini lombardi, ma anche delle azioni pianificate dalla Dg Welfare per fare sempre meglio e che hanno coinvolto tutte le direzioni degli ospedali (ASST, IRCCS e strutture private accreditate tramite le ATS), sotto il Coordinamento del Centro Regionale Trapianti". "A chi ha ricevuto - conclude Bertolaso - rivolgo un sentito 'in bocca al lupo' e miei migliori auguri di buona vita".

