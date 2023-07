Pio e Amedeo di nuovo a teatro

Dopo il successo travolgente riscosso in tv con la seconda edizione di 'Felicissima Sera', Pio e Amedeo si preparano a tornare in teatro da ottobre con il nuovo imperdibile spettacolo 'Felicissimo Show'. I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone e prevendite abituali. Tutte le informazioni sui biglietti su: www.friendsandpartners.it. RTL 102.5 è la radio partner del tour.

