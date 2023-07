Il maltempo di questi giorni ha causato gravi danni alla Piscina Comunale di Busto Garolfo. L'impianto rimarrà chiuso per la giornata del 25 luglio per i lavori di ripristino.

Dopo il grande caldo di inizio luglio, l'anticiclone che ha occupato l'atmosfera mediterranea sta scaricando tutta l'energia accumulata sotto forma di temporali, grandinate, raffiche di vento violentissime e bruschi cali di temperatura.

In questa settimana, in particolare, tutto il nord Italia ha dovuto affrontare situazioni simili e drammatiche. Non ultimo Busto Garolfo. I temporali del 24 luglio hanno causato gravi danni agli impianti della Piscina Comunale: alberi spezzati, lettini e sdraio divelte, prati e spiaggette allagate.

La Piscina rimarrà dunque chiusa nella giornata del 25 luglio per permettere i lavori di ripristino dell'agibilità in vista di agosto.

