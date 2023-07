Danni ai voli per Malpensa

Come si vede in questa foto di Filippo Martini sono evidenti i danni grandine per il volo del 767 Delta decollato intorno alle 12.50 da Milano Malpensa.

Un evento climatico violentissimo, anche se previsto, che ha colpito duramente l'ovest milanese. Nel primo pomeriggio di oggi il violento temporale ha provocato danni anche ai voli per Malpensa. Come si vede in questa foto di Filippo Martini sono evidenti i danni grandine per il volo del 767 Delta decollato intorno alle 12.50 da Milano Malpensa.

