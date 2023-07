Trapianto triplo su bimbo di 6 anni

Sta bene ed è già stato estubato il piccolo paziente di 6 anni, affetto da fibrosi cistica, che sabato ha subito un triplo trapianto contemporaneo di fegato, pancreas e intestino dall'equipe diretta dal professor Michele Colledan dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sta bene ed è già stato estubato il piccolo paziente di 6 anni, affetto da fibrosi cistica, che sabato ha subito un triplo trapianto contemporaneo di fegato, pancreas e intestino dall'equipe diretta dal professor Michele Colledan dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

"Complimenti all'equipe per questa rara e difficile operazione e, più in generale - ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - per lo straordinario lavoro che giorno dopo giorno questa grande eccellenza lombarda realizza".

"Le squadre dell'ospedale di Bergamo ci hanno abituato a notizie che entrano nella storia della medicina moderna, come lo scorso anno, con il primo trapianto di polmone in Italia tra pazienti viventi, da padre e figlio di 5 anni. Insieme a queste grandi notizie - ha concluso il presidente - c'è un costante lavoro quotidiano di grandi successi. Questa settimana, l'ospedale raggiungerà il trapianto di fegato numero 2.000. Un traguardo simbolico per una grande eccellenza lombarda di cui siamo orgogliosi".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!