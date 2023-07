Sette 'Azzurre' lombarde al Mondiale

“I territori lombardi otterranno benefici tangibili dagli investimenti messi in campo da Regione in ottica Olimpiadi Milano Cortina 2026 e non solo. Sosteniamo in maniera concreta il turismo green e lavoriamo per la promozione e la salvaguardia dei nostri territori”. Lo ha detto il sottosegretario regionale allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi durante il convegno ‘Verso la transizione ecologica’.