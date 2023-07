L'Intelligenza Artificiale e ChatGPT 'spiegate bene'

L'Intelligenza Artificiale, arriva il webinar gratuito della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi mercoledì 26 luglio 2023, ore 09:30 -11:30. Informazioni e iscrizioni a https://servizionline.milomb.camcom.it/eventi/seminari/l-intelligenza-ar...

L'incontro, che fa parte del ciclo di seminari dell’Ufficio Proprietà Intellettuale, si concentra sull'Intelligenza Artificiale. L'appuntamento ha come focus il software di intelligenza artificiale Chat GPT e i suoi limiti imposti alla proprietà intellettuale. Si tratta di un'opportunità per affrontare alcuni tra gli aspetti più controversi emersi dalle casistiche reali.

