Gabry Ponte: Mediolanum Forum sold out

Gabry Ponte conquista Milano! A 5 mesi dall’evento, la data del 27 gennaio al Mediolanum Forum di Milano è sold out e, a grande richiesta, si aggiunge un secondo imperdibile show, il 2 marzo al Pala Alpitour di Torino che vedrà l’artista tornare a esibirsi nella sua città.

È il dj e produttore italiano dei record, le sue hit hanno conquistato intere generazioni con oltre 3 miliardi di stream globali, oltre 15 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 2 dischi di diamante, 39 dischi di platino e 22 oro: Gabry Ponte festeggia i suoi 50 anni e 25 di carriera e si regala due eventi nei palasport che si preannunciano memorabili e nel quale l’artista ripercorrerà la sua incredibile carriera attraverso le sue hit più famose, con scenografie, effetti speciali e visual che nessun DJ italiano ha mai proposto prima d’ora.

I biglietti per la data di Torino saranno disponibili dalle ore 11:00 di lunedì 24 luglio su My Live Nation, e a partire dalle ore 11:00 di martedì 25 luglio su Ticketone, Ticketmaster e VivaTicket. Per info: www.livenation.it.

L’artista ha da poco presentato il nuovo singolo “One By One” (Warner Music Italy) con Hosanna, all’anagrafe Kristine Bogan, cantautrice, vocalist e producer statunitense di base a Berlino, che sta già scalando le classifiche: https://gabryponte.lnk.to/onebyone.

Dal punto di vista live, solo nei primi 6 mesi del 2023 Gabry Ponte si è esibito 46 volte in 5 Paesi facendo ballare oltre 240.000 persone. L’artista è attualmente in tour con importanti date in Italia e all’estero (tra cui: Unreal Festival - Riga, SAGA Festival - Bucharest, Ushaia, Ibiza, Parookaville 2023 - Weeze, Tomorrowland 2023 - Boom e Cavo Paradiso - Mykonos)."

