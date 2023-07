Ponte chiuso anche quest'estate

Dopo la sperimentazione della scorsa estate, il Comune di Bernate Ticino torna con l’ordinanza di chiusura domenicale del ponte storico sul Naviglio Grande.

Dopo la sperimentazione della scorsa estate, il Comune di Bernate Ticino torna con l’ordinanza di chiusura domenicale del ponte storico sul Naviglio Grande. Un provvedimento per garantire sicurezza sul nodo centrale del paese soggetto a traffico intenso, soprattutto nei giorni festivi. Nonostante il parere sfavorevole della minoranza, che lo scorso anno si diceva contraria a tale iniziativa, la chiusura al traffico veicolare sarà in vigore tutte le domeniche dalle 15 alle 18. La creazione dell’area pedonale al centro del paese è attuabile solo grazie alla tangenzialina esterna, senza la quale la parte residenziale dopo il ponte non avrebbe sbocchi. “Considerato l’intento principale di salvaguardare gli utenti deboli della strada quali pedoni e ciclisti, ritengo che tale ordinanza dimostri attenzione verso tutta la cittadinanza - commentanto dei ciclisti di passaggio”. “Nessun vantaggio nel chiudere il ponte nei caldi pomeriggi di luglio e agosto, se non costringere così i bernatesi che devono raggiungere la zona della chiesa ad allungare notevolmente la strada. Inoltre, la ormai non più nuova tangenziale, non risulta ancora completata nella segnaletica di accesso - concludono alcuni residenti”.

