Fontana... 'a tutto campo'

Presente, futuro e poi alcuni dei principali temi al centro delle attenzioni. Intervista con il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.

Presente, futuro e poi ovviamente alcuni dei temi che sono maggiormente al centro delle attenzioni in questo periodo. E’ un presidente della Lombardia, insomma, come si dice davvero “a tutto campo” quello che analizza la situazione attuale appunto della nostra Regione. “I numeri dal punto di vista economico ci stanno gratificando di risultati molto eccellenti - afferma il governatore Attilio Fontana - Siamo, infatti, la realtà che sta crescendo di più a livello europeo, ricominciando così ad essere la locomativa del Paese. Certo di lavoro da fare ce n’è tanto, ma allo stesso tempo siamo e sono convinto che con l’attenzione e l’impegno che abbiamo sempre messo in campo e che continueremo a portare avanti, si potranno raggiungere fondamentali traguardi”. Diversi, allora, i progetti sul tavolo. “Per citarne alcuni, ad esempio, la Pedemontana, che entro la fine dell’anno dovrebbe vedere riaperti i cantieri - commenta - Ancora, il treno ad idrogeno in Val Camonica oppure gli interventi in housing sociale, senza dimenticare, tra le necessità più impellenti, l’abbattimento delle liste d’attesa in ambito sanitario, per le quali sono già stati compiuti una serie di passi. Non dimentichiamoci, però, che per quanto riguarda la sanità, non è una tematica che riguarda solo la Lombardia; la principale carenza sta nel fatto che i Governi che si sono succeduti dal 2011 non hanno portato altro che a tagli consistenti di risorse (37 miliardi), sbagliando nel contempo la programmazione per ciò che concerne la necessità di medici (30 mila quelli che mancano oggi) e infermieri (70 mila che non ci sono). Questo, pertanto, è uno degli aspetti che ha portato alle difficoltà con le quali ci stiamo confrontando, a cui si è aggiunta poi l’emergenza Covid”. Per concludere (altra questione ‘calda’) con l’autonomia. “La determinazione del Ministro Calderoli e l’unità del Governo di Centrodestra sono una buona garanzia in tale senso - conclude”. (Foto di Gianni Mazzenga)

A TU PER TU CON IL PRESIDENTE FONTANA



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!