"Riportiamo il capolinea a Cardorna?"

I Consiglieri Metropolitani della Lega Lombarda, Raffaele Cucchi e Christian Colombo, hanno presentato una mozione al Sindaco di Città Metropolitana, Giuseppe Sala, per chiedere il ripristino del capolinea delle linee Movibus a Milano Cadorna, dopo lo spostamento voluto su Molino Dorino.

"La decisione dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di trasferire il capolinea da Milano Cadorna a Molino Dorino" – dichiarano i consiglieri Cucchi e Colombo – "ha provocato disagi significativi per numerosi cittadini, in particolare per studenti e lavoratori pendolari, con un allungamento dei tempi di percorrenza e un impatto negativo sulla qualità del servizio. L’estensione del tragitto ha infatti reso meno efficienti i collegamenti tra i comuni della periferia milanese e la città di Milano".

"In qualità di consiglieri metropolitani" – spiegano Cucchi e Colombo – "ci siamo immediatamente mobilitati, presentando a gennaio un’interrogazione a Città Metropolitana e oggi una mozione, condivisa anche con le sezioni cittadine della Lega, per chiedere a Beppe Sala di intervenire presso l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale al fine di ripristinare, nel più breve tempo possibile, un collegamento essenziale come quello che portava i cittadini della provincia al capolinea di Milano Cadorna".

"Siamo consapevoli delle difficoltà legate alla gestione del trasporto pubblico locale" – continuano i consiglieri leghisti – "ma riteniamo inaccettabile che i disagi si ripercuotano soprattutto sui cittadini che abitano nei comuni della provincia milanese. Senza la possibilità di spostarsi con i pullman, vedono leso il loro diritto alla mobilità in assenza di alternative valide. Il trasporto pubblico su gomma rappresenta un’infrastruttura essenziale per i comuni della provincia di Milano, spesso l’unico mezzo di collegamento con il capoluogo".

"Pertanto" – concludono Cucchi e Colombo – "è fondamentale garantire la competitività e l’efficienza del servizio pubblico. La Lega si batterà in Città Metropolitana e in tutti i comuni interessati dai tagli alle corse, al fine di difendere il territorio e il diritto dei cittadini a un trasporto pubblico efficiente, accessibile e affidabile".

