Giuliano con la Nazionale in Repubblica Ceca

Il buscatese Giuliano Malerba ha rappresentato la Nazionale italiana sbandieratori in Repubblica Ceca a fine giugno. Turbighese di nascita, ma buscatese d’adozione da 15 anni, da 10 anni fa parte del gruppo Sbandieratori e Musici città di Legnano. “Sono sempre stato affascinato sin da piccolo dagli sbandieratori che si esibiscono al Palio di Siena, facendo un tifo sfegatato per la contrada dell’Onda, pur non avendo legami con essa – spiega – Dieci anni fa mi cadde l’occhio su un annuncio: erano gli sbandieratori di Legnano che cercavano nuovi membri. Così andai a vedere gli allenamenti e fu amore a prima vista. Feci una prova e il presidente mi disse che ero portato. Così è cominciata la mia militanza nel gruppo”. Gruppo che negli anni gli ha fatto provare numerose emozioni ed esperienze: “Abbiamo sbandierato al Padiglione Italia a Expo 2015, a San Siro prima della partita Milan – Sampdoria nel 2015, ai Mondiali di ciclismo femminile a Varese… Ho girato l’Italia in lungo e in largo con loro”. Fino a che non entra a far parte anche della Nazionale italiana: “Nel 2015 ho accompagnato degli amici a fare i provini per entrare in Nazionale e mi ripromisi che l’anno dopo sarei entrato anche io. Nel 2016 ce l’ho fatta”. Una soddisfazione che quest’anno l’ha portato fino in Repubblica Ceca con la collega e amica sbandieratrice Claudia Spinosa: “Siamo andati a Prachatice, ospiti di questa località, che è gemellata in Italia con Castrocaro Terme e con altre 7 cittadine in Europa. Il gruppo sbandieratori “Terra del Sole Castrocaro Terme” non poteva andarci, così hanno chiesto una delegazione di rappresentanza della Nazionale e io mi sono offerto subito. Mi sono fatto un regalo per i miei dieci anni di attività”. Arrivati a Prachatice dopo 12 ore di pullman, sono stati ricevuti dal console dell’ambasciata italiana a Praga: “Entusiasta, ci ha comunicato la possibilità di avviare delle future collaborazioni. Poi abbiamo partecipato alla sfilata e ci siamo esibiti nel nostro spettacolo di mezz’ora. È stato tutto davvero emozionante”.

