Metropolitana M5 fino a Monza: altri 15 milioni

Aumentano le risorse per il prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza. La Giunta regionale lombarda ha, infatti, approvato lo schema di atto modificativo della convenzione tra Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Comune di Milano che regola il cofinanziamento statale dell'opera.

"Con questa delibera - ha spiegato l'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi - recepiamo l'incremento della quota di finanziamento statale, pari a 15 milioni di euro, per un totale complessivo di risorse stanziate dal Mit di 931 milioni di euro. Risorse che si aggiungono ai 283 milioni di Regione Lombardia, ai 37 milioni del Comune di Milano, ai 27,5 milioni del Comune di Monza, ai 13 milioni del Comune di Cinisello e ai 4,5 milioni del Comune di Sesto San Giovanni, per un totale di 1.296 milioni di euro".

"I lavori per la realizzazione di questa importante opera - evidenzia Terzi - saranno avviati a fine 2024 e termineranno nel 2031. Gli impegni vincolanti, che avrebbero dovuto essere firmati entro il 31 dicembre 2022, saranno infatti sottoscritti entro la fine del 2024 in quanto il Comune di Milano ha ottenuto da Roma una proroga di due anni: di conseguenza l'avvio dell'esercizio slitterà di due anni".

"Ringrazio il Governo, e in particolare il ministro titolare del Mit, Matteo Salvini, per aver incrementato le risorse: questo ulteriore sforzo - ha concluso l'assessore Terzi - consentirà di realizzare un'infrastruttura fondamentale che estenderà la linea a nord di Milano nel territorio dei Comuni di Cinisello Balsamo e Monza toccando, nella prima parte del tracciato, anche Sesto San Giovanni".

La realizzazione del prolungamento da Bignami a Monza consentirà un miglioramento della connessione tra il capoluogo regionale e Monza, terza città lombarda per popolazione, realizzando fra l'altro importanti nodi d'interscambio modale, con la M1 al futuro capolinea di Cinisello-Monza, con la rete ferroviaria presso la stazione di Monza FS, coi servizi TPL presso il capolinea M5 del Polo istituzionale di Monza.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!