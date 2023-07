Che show a Busto!

Dopo una serata di emozioni e spettacolo, è tempo di ringraziamenti per l'evento di grande portata che ha scosso la città di Busto Arsizio. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato l'intero mese, l'organizzazione di DIDOBAR The Talent Show è riuscita a superare ogni ostacolo, offrendo due giornate speciali.

Dopo una serata di emozioni e spettacolo, è tempo di ringraziamenti per l'evento di grande portata che ha scosso la città di Busto Arsizio. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato l'intero mese, l'organizzazione di DIDOBAR The Talent Show è riuscita a superare ogni ostacolo, offrendo due giornate di casting, quattro ore di intrattenimento e uno spettacolo di qualità che ha riunito cultura, sport, commercio e inclusione come comun denominatore.

L'evento ha dato voce al servizio Radio Taxi della Città di Busto Arsizio, alla presentazione del libro “50 anni per sempre” di Gianluca Scazzosi, a Roberto Felli, Alessandro Terranegra e Daniele Caiafa intervenuti durante il talk condotto dalla giornalista e cantante Sarah Zambon. Ma l'apice dell'ilarità è stato raggiunto con lo show esilarante di Diego Barbati e il suo spettacolo DIDOBAR The Talent Show. La piazza gremita è stata resa ancora più magica dalla presenza dei costumi veneziani dei Magia Mask, che hanno catturato l'attenzione del pubblico.

La terza classificata della quarta edizione DIDOBAR The Talent Show è Antonella Rigato, che si è esibita in una performance canora. Al secondo posto, il tenore Michele Sarracino, mentre il primo posto è stato conquistato da Isabel Anania che ci ha regalato una brillante performance.

E non poteva mancare l'energia travolgente di Max Pieriboni, che ha portato un tocco scoppiettante all'evento. Un momento di comicità è stato regalato dal mitico Celentano, che non si smentisce mai. Durante l’evento Luca Torno ha presentato e premiato i PROFESSIONAL Talent, imprenditori ed aziende che si distinguono in città per il loro fare e promuovere il “made in Busto”: Colombo 1933, che celebra il 90º anniversario dell'azienda, Giovanni Tropeano hairstylist che ha esportato il suo know how fino in Svizzera. L'Italcar Motorsport, campione di racing, ha portato un'atmosfera di adrenalina e competizione. E la Piazzetta Giuseppe Saverio, campione mondiale di Pizza, ha deliziato tutti con la sua esibizione.

"Un ringraziamento speciale va all'Amministrazione comunale, rappresentata dalla vicesindaco Manuela Maffioli e dai consiglieri Alessandro Albani, Paolo Geminiani, Simone Orsi e Matteo Sabba. La presenza e il sostegno dell'Amministrazione hanno contribuito a rendere l'evento un successo. Un sentito ringraziamento va anche al Comitato Commercianti Centro Cittadino di Busto Arsizio, al Distretto Commercio Busto Arsizio AGESP, a tutti gli sponsor e al team di Royal Time e Sarah Onetv Nbc per aver reso possibile questa straordinaria serata. Ma la vincita più bella di tutte è stata l'emozione di Martina, rappresentante di Progetti Fantasia. La sua partecipazione al talent show ha toccato i cuori di tutti i presenti e ha dimostrato l'importanza dell'inclusione e della valorizzazione delle abilità di ogni individuo".

La festa è andata avanti fino a notte fonda presso il Caravanseray, e oggi la piazza Santa Maria si presenta già ordinata e pulita, pronta ad accogliere la prossima edizione di DIDOBAR The Talent Show, grazie all'eccezionale team tecnico e operativo che ha dimostrato una straordinaria capacità di risolvere ogni problema.

Luca Torno ha dichiarato: “Momenti di aggregazione, a volte leggeri, servono alla nostra comunità per unire, per cercare talenti, metterli in rilievo e soprattutto incoraggiarli. Questo è il valore di un’amministrazione comunale, delle attività che promuovono questi intenti, della buona educazione civica dell’utilizzo degli spazi della città, ordinati, puliti con le persone che hanno voglia di uscire e ritrovarsi per il piacere di stare insieme e condividere momenti piacevoli in un periodo costellato di guerre, difficoltà economiche, fatti di cronaca continuamente allarmanti ciò che è stato ieri è stato il trionfo di una comunità, della nostra città e questo vorremmo che si è amplificato”.

L'intera città di Busto Arsizio desidera ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo evento straordinario: Autoemotion, Caravanseray, Colombo 1933, Giovanni Tropeano, LumaPiù, MusicLab, Pierre Sport, Esserre Sport Revolution, Centro Medico Sant’Agostino, Topcasa Immobiliare, Pirates’ Bay Restaurant, Wall Street English, Ristorante da Fabbio, Lualdi e Sapori, Lavazza, Watches & Jewels 24, Agesp Strumentali, Radio Taxi Busto Arsizio, One Tv, PF Sound e Royal Time. È grazie all'impegno e al sostegno di ognuno che si possono realizzare momenti di grande magia e coinvolgimento.

