Halloween arriva a Busto Arsizio

Sabato a Busto Arsizio: alle ore 16 si parte con l’Halloween Magic Show, uno spettacolo di magia e illusionismo; alle ore 17.30, ci sarà il momento dell’Halloween Fire Show. Ingresso gratuito.
Sabato 25 ottobre, il Luma Village di via Canale si trasformerà in un luogo incantato dove grandi e piccoli potranno vivere un pomeriggio di pura meraviglia. L’iniziativa, inserita nel programma di “BA Autunno”, propone due spettacoli imperdibili, tra magia, fuoco e divertimento, per entrare nel clima di Halloween con fantasia e stupore.

Alle ore 16.00 si parte con l’Halloween Magic Show, uno spettacolo di magia e illusionismo che lascerà tutti a bocca aperta: giochi di prestigio, sorprese e colpi di scena per un pomeriggio che farà sognare i più piccoli e divertirà anche i grandi.

Poi, alle ore 17.30, sarà il momento dell’Halloween Fire Show, dove il calore e la luce del fuoco si uniranno a coreografie mozzafiato, ritmo ed energia, in una performance che promette emozioni e scintille.

L’ingresso è libero e gratuito, e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: famiglie, bambini, curiosi e appassionati di magia e spettacolo.
Un modo perfetto per vivere insieme l’atmosfera più suggestiva dell’autunno… aspettando Halloween

