La Scuola di Babbo Natale

Natale si avvicina... ma voi siete pronti? Due giorni di magia, sorrisi e formazione al Museo del Tessile.
Eventi - Babbi Natale che suonano

Sta per tornare in città uno degli appuntamenti più attesi del periodo prenatalizio: la Scuola di Babbo Natale, che quest’anno celebra la sua settima edizione.
L’8 e il 9 novembre, le Sale Gemelle del Museo del Tessile di Busto Arsizio si trasformeranno in un piccolo villaggio del Polo Nord, pronto ad accogliere oltre 30 Babbi Natale – tra veterani e aspiranti – desiderosi di diventare veri professionisti della magia natalizia.

Durante la giornata di sabato 8 novembre, dalle 10 alle 18, i partecipanti prenderanno parte ai corsi di formazione per imparare tutto ciò che serve a vestire, nel modo più autentico possibile, i panni del “vero” Babbo Natale: dall’arte di raccontare le fiabe, all’empatia con i bambini, fino ai segreti di un perfetto “ho-ho-ho!”.

Ma il momento più atteso sarà domenica 9 novembre, dalle 10 alle 13, quando la Scuola aprirà le porte al pubblico per una mattinata di festa dedicata ai più piccoli: merenda con Babbo Natale, giochi, tante sorprese e una simpatica “Caccia al Vero Babbo Natale”, con tanto di votazione finale per eleggere quello più convincente!

L’iniziativa, promossa dal Distretto del Commercio di Busto Arsizio, con il patrocinio della Città di Busto Arsizio e la collaborazione dell’agenzia Marchetti Communication, è a partecipazione gratuita.
Chi sogna di diventare un Babbo Natale autentico può ancora iscriversi contattando il numero 02 5656 8457 o visitando il sito www.lascuoladibabbonatale.it
.

