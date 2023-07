'Cur cul Gall'

Avete mai provato a correre al sorgere del sole? Sabato 8 luglio torna la 'Cur cull Gall', gara podistica organizzata dal Free Runners Team e patrocinata dall’Amministrazione comunale di Busto Arsizio, nell’anno in cui Busto è Città Europea dello Sport. L’appuntamento è all’alba, alle 5.50, quando canta il gallo, alla pista di atletica Angelo Borri. Il tracciato è di 5 chilometri e mezzo e si sviluppa in zona industriale con volata finale ancora sul tartan blu dell’impianto di Sacconago. Iscrizioni alla partenza, 5 euro. Al termine, caffè e brioches verranno offerti dal panificio Colombo ai primi 250 iscritti.

