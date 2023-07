Sport 'a cielo aperto'

Nell’ambito del calendario di Busto Città Europea dello Sport, per un’intera settimana, dal 10 al 16 luglio, il centro della città si trasformerà in un grande campo sportivo a cielo aperto, grazie alla seconda edizione di Busto Arsizio Sport.

Nell’ambito del calendario di Busto Città Europea dello Sport, per un’intera settimana, dal 10 al 16 luglio, il centro della città si trasformerà in un grande campo sportivo a cielo aperto, grazie alla seconda edizione di Busto Arsizio Sport, evento promosso dall’associazione @cuore, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale. Busto Arsizio Sport si compone di tre tornei che si disputeranno in orario serale (19 – 24) in piazza san Giovanni (calcio a 5) e piazza santa Maria (beach volley 4vs4 e basket 3vs3). E non solo: durante la settimana, sono previsti incontri con personalità del mondo dello sport (la campionessa di pallavolo Paola Egonu il 12 luglio) che racconteranno le loro esperienze di successo, mettendo in evidenza la cultura sportiva e i valori dello sport.

Il tutto avrà scopo benefico, il ricavato sarà infatti devoluto al reparto di pediatria dell’Ospedale di Busto Arsizio, a cui l’anno scorso l’associazione ha donato un videolaringoscopio neonatale. “Credo che la strada da percorrere per far vivere il centro sia quella di proporre eventi innovativi e che guardino ai giovani, come questo. L’anno scorso è andata molto bene, ho tenuto a riproporlo, sarà un bell’evento anche quest’anno – ha commentato l’assessore allo Sport Maurizio Artusa - Quando mi sono insediato ho detto che avrei focalizzato l’attenzione su giovani e disabili: per i giovani anche questo evento conferma il mio impegno, per i disabili ho fatto in modo che per la prima volta nei criteri per l’assegnazione di contributi alle società sportive fosse inserita una quota per le società che hanno tra i loro tesserati atleti paralimpici”.

