Niccolò Fabi: Targa Tenco 2023

Niccolò Fabi si aggiudica la Targa Tenco 2023 per la miglior canzone con il brano 'Andare olte', inedito contenuto nel suo ultimo lavoro discografico “Meno per Meno” uscito per BMG a dicembre 2022 in occasione dei suoi 25 anni di carriera.

"Andare oltre ha vinto la TARGA TENCO come migliore canzone. Che dire. Non credo esista una possibilità oggettiva di mettere in classifica la qualità delle canzoni. Sinceramente non so se possa dirsi migliore delle canzoni di Vinicio, Paolo, di The Niro e Canio Loguercio o dei Verdena. Non credo, ma non è questo il punto. Di questo riconoscimento gioisco del suo significato simbolico. È inutile nascondersi, la Targa Tenco per chi scrive canzoni ed è fuori dai grandi circuiti mediatici radio televisivi non è un premio qualsiasi. È forse il più significativo. “Andare oltre” è l’ennesima canzone scritta e registrata in camera mia lontano da qualsiasi esigenza del mondo esterno, che vedo comparire sulla mia pelle come un eritema, come il segno visibile di un’infiammazione e che mi limito a trascrivere. Il fatto che mesi dopo diventi pubblica e addirittura riceva l’apprezzamento di tanti esperti di musica continua credetemi a stupirmi fino alla commozione. Ringrazio per ogni singolo voto, come ringrazio Enrico Melozzi per essermi stato accanto e per avermi regalato il suono della sua Orchestra Notturna Clandestina che tanto ha contribuito all’ambientazione emotiva del mio racconto, così come ringrazio Filippo Cornaglia che vi ha suonato la batteria e Riki Parravicini che ne ha fatto il mix. “Andare Oltre” a parte tutto è una canzone sull’autorizzarsi ad essere di nuovo felici dopo una grande separazione. Vediamo se oggi riesce davvero ad insegnarmi qualcosa".

Niccolò Fabi, con i suoi testi riesce ad emozionare e a offrire sempre interessanti spunti di riflessione, grazie alla consolidata capacità di raccontare il suo tempo e le esperienze di vita più disparate, compreso il cantare dell'amore anche nelle sue fasi più dolorose, sempre con delicatezza e profondità.

Dopo aver vinto la Targa Tenco nel 2016 con l’album 'Una somma di piccole cose' e nel 2013 con l’album d’inediti “Ecco”, il cantautore romano si aggiudica nuovamente uno dei riconoscimenti più importanti del cantautorato italiano, e questa volta con una canzone d’amore che, per circa 5 minuti, fa immergere l’ascoltatore nel racconto delle complesse dinamiche che si celano nel ricominciare e rimettersi in gioco dopo una separazione.

'Andare Oltre' segna anche il primo incontro ufficiale tra il cantautore romano e un’orchestra sinfonica di 35 elementi: l’Orchestra Notturna Clandestina del Maestro Enrico Melozzi.

Da quest’incontro è nato non solo un concerto unico, quello del 2 ottobre 2022 all’Arena di Verona, ma anche un tour teatrale di grande successo, che hanno segnato una nuova tappa artistica per Niccolò Fabi.

Attualmente, invece, il cantautore è protagonista di uno spettacolo in solo che sta portando in giro sui palchi di festival e rassegne della penisola.

