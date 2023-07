"Autonomia: avanti con l'iter istituzionale"

"Andiamo avanti con il percorso istituzionale verso l’autonomia regionale: le dimissioni di 4 componenti su 62 (peraltro i 4 hanno ribadito di essere favorevoli all’autonomia differenziata) della commissione per i Lep non modificano certo questo percorso".

“Andiamo avanti con il percorso istituzionale verso l’autonomia regionale: le dimissioni di 4 componenti su 62 (peraltro i 4 hanno ribadito di essere favorevoli all’autonomia differenziata) della commissione per i Lep non modificano certo questo percorso. Perché l’autonomia la chiedono i territori, la chiedono le Regioni e i loro cittadini. Per cui avanti ministro Calderoli, la gente vuole l’autonomia.” Lo afferma l’onorevole Fabrizio Cecchetti, segretario d’Aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier.

