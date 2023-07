La stagione estiva alla Casa Museo Pogliaghi (Sacro Monte di Varese) si apre venerdì 7 luglio alle 21 con un concerto di “pianoforte preparato”.

La stagione estiva alla Casa Museo Pogliaghi (Sacro Monte di Varese) si apre venerdì 7 luglio alle 21 con un concerto di “pianoforte preparato”. La pianista Sonia Iaconis è la protagonista dell’appuntamento promosso da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, “La musica per pianoforte verso nuovi orizzonti”: un recital che vuole omaggiare la musica pianistica e tutte le sue sfumature, arrivando anche a usare palline da pingpong.

Il concerto vuole essere un tributo e un contributo alla meravigliosa evoluzione che investe la musica pianistica, espressione di idiomi musicali sempre più complessi e che ormai sono compenetrati da stilemi che pian piano divengono tradizione. Passando per i “nuovi suoni” del pianoforte preparato, secondo i principi della musica “concreta”, si arriva al tintinnabulum di Arvö Part e a tante altre innovazioni linguistiche, che metteranno in luce tutte le potenzialità sonore di questo strumento. Prevista anche l’esecuzione di composizioni di Gyrogy Ligeti, Antonello Rizzella, Arvö Part, Vittorio Zago, Gabrio Taglietti e Töru Takemitsu”.

Sara Iaconis, nata a Cantù e diplomata con il massimo dei voti al Conservatorio di Como, ha vinto il primo premio in vari concorsi e oggi è fra le più amate concertiste. Il suo pianismo è pulito e scintillante nei movimenti celeri, espressivo in quelli lenti e moderati, inventivo nella timbrica e nella dinamica. Esibisce un notevole controllo del suono ed è in grado di passare a improvvisi “pianissimo” estremamente curati, come pure a inattese dolcezze di fraseggio. Per l’occasione la Casa Museo ringrazia sentitamente la pianista Chiara Nicora che ha concesso in comodato d’uso il pianoforte a coda Jupiter che rimarrà nell’atelier.

A fare da cornice all’esibizione, il modello in gesso originale della porta del Duomo di Milano, l’opera più importante di Lodovico Pogliaghi (Milano 1857 – S. Maria del Monte 1950), allestita nel grande atelier dell’artista presso la sua casa al Sacro Monte di Varese.

Compresa nel costo del biglietto è la visita guidata che può essere seguita prima del concerto (alle ore 20) e che permette di conoscere non solo la storia dell’eclettica casa-museo, ma allo stesso tempo anche la carriera e la figura del suo proprietario di casa.

Il biglietto d’ingresso (comprensivo anche di visita guidata) ha il costo di 10 euro a persona ed è acquistabile al seguente link: bit.ly/concertialpogliaghi

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!