Bernate-Inveruno: da Gaber a Battisti

Doppio appuntamento con 'Suoni e Voci d'Estate', la rassegna del Polo Culturale del Castanese. Sabato 8 luglio, infatti, ecco a Bernate Ticino 'Noi se fossimo Gaber - Monologhi e canzoni liberamente tratte dal teatro-canzone di Giorgio Gaber', mentre il 9 luglio a Inveruno 'Noi cantiamo Luco - Tu chiamale se vuoi emozioni' (progetto che nasce per omaggiare il grande cantautore Lucio Battisti e il suo immenso talento).

