Ciclabile: al 'via' i lavori

Dopo tanta attesa sono finalmente partiti i lavori per la realizzazione del tratto cuggionese della pista ciclopedonale tra Cuggiono ed Inveruno.

Un'opera attesa da tanto tempo, ma soprattutto attesa dai cittadini. Con oggi, 4 luglio 2023, anche Cuggiono ha visto avviati gli interventi per il tratto di ciclabile che collegherà l'area dell'Ospedale verso Inveruno.

"Gli interventi sono previsti come scomputo oneri dell'area ex Cometa - ci spiega l'assessore Sandro Guzzini - ora sono partiti gli scavi e confidiamo di chiudere i lavori per l'autunno. Il tratto ciclopedonale si allaccerà a quello di Inveruno e sarà strutturato allo stesso modo con un piccolo spartitraffico, per garantire la sicurezza di ciclisti e pedoni. Una volta arrivati a Cuggiono verrà tolto il marciapiede vicino l'Ospedale e si proseguirà con la pista ciclabile fino alle intersezioni che proseguono fino a via Roma. In via Crivelli verrà messo il divieto di parcheggio delle auto, ma in un nostro terreno comunale realizzeremo parcheggi per 6/7 auto". In fase di analisi il sistema di illuminazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!