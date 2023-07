Anche quest’anno l'Amministrazione comunale di Vanzaghello ha deciso di aderire all’iniziativa 'Un pacco dono per i nuovi nati', promossa da Città metropolitana.

Anche quest’anno l'Amministrazione comunale di Vanzaghello ha deciso di aderire all’iniziativa 'Un pacco dono per i nuovi nati', promossa da Città metropolitana di Milano con la collaborazione con l’agenzia Jesurum-Leoni Comunicazione (us - the future is now srls): alcune aziende, selezionate dall’Agenzia e dai suoi partner, mettono a disposizione per le nuove nate e i nuovi nati nel 2023 - senza oneri per le pubbliche amministrazioni - un pacco contenente alcuni prodotti dedicati ai piccoli e ai loro genitori. "Pensiamo che possa essere un'utile opportunità per le neo mamme e i neo papà residenti nel nostro Comune - hanno scritto - e un gesto di benvenuto per tutte le bambine e i bambini, con l’augurio che il 2023 porti loro serenità e gioia".

