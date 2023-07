Sensibilizzare i ciclisti sui comportamenti corretti da adottare in strada e sui rischi. Regione Lombardia, su proposta dell'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa di concerto con l'assessore ai Traporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha approvato una delibera che stanzia 128.000 per euro per il progetto 'Bici Sicure 2023'.

Coinvolti nel progetto, oltre al Comune di Milano, altri 17 Comuni dell'hinterland milanese: Bresso, Cologno Monzese, Corsico (capofila dei Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone), Cormano (capofila dei Comuni di Cusano Milanino e Novate Milanese), Cinisello Balsamo, Opera, Peschiera Borromeo, Rozzano, San Donato Milanese, Sesto San Giovanni, Trezzano sul Naviglio, Unione dei Comuni i Fontanili.

"Dall'inizio dell'anno - afferma La Russa - soltanto nella città di Milano, sono quattro i ciclisti morti in incidenti stradali che hanno coinvolto anche i mezzi pesanti, senza considerare i numerosi feriti. Un fenomeno preoccupante, considerato anche l'aumento di biciclette e monopattini sulle nostre strade, che ha imposto alle istituzioni una profonda riflessione. Per Regione Lombardia la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti stradali sono priorità che vanno attuate, innanzitutto, con una corretta informazione rivolta a tutti gli utenti della strada con un'opera mirata di sensibilizzazione, in particolare, sulla mobilità a due ruote".

"In quest'ottica - aggiunge La Russa - è nato il progetto 'Bici Sicure 2023': grazie alle risorse regionali, i 18 Comuni che hanno aderito organizzeranno nei prossimi mesi diverse iniziative sul territorio insieme agli agenti di Polizia locale. Gli agenti distribuiranno anche dei gadget ai ciclisti per ricordare loro, tra l'altro, l'obbligatorietà delle luci, del campanello e dei giubbotti o bretelle retroriflettenti quando transitano fuori dai centri abitati nelle ore notturne".

"Nell'ambito del progetto - conclude l'assessore regionale alla Sicurezza - saranno organizzati incontri formativi nei luoghi di aggregazione, come parchi e oratori, nelle scuole, servizi mirati della Polizia locale nei pressi delle piste ciclabili e sulla strada, dedicati non soltanto alle biciclette ma anche a monopattini e motocicli".

"È chiaro che l'obiettivo della sicurezza stradale coinvolge anche automobilisti e conducenti di mezzi pesanti, i quali sono chiamati a rispettare con attenzione il Codice della strada anche a tutela dei cosiddetti 'utenti deboli' tra cui i pedoni e i ciclisti, maggiormente esposti ai rischi".

"Un progetto importante - evidenzia l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente - che dimostra la sensibilità di Regione Lombardia nei confronti di una tematica particolarmente attuale. Favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile è uno degli obiettivi principali del mio assessorato e per riuscire nell'intento è necessario assumere comportamenti consapevoli. In tal senso, la collaborazione tra istituzioni, Forze dell'ordine, Polizia locale e associazioni è fondamentale per dar vita ad un percorso comune, in grado di sensibilizzare i cittadini sui pericoli della strada e nello specifico, della mobilità su due ruote. Sicurezza e prevenzione sono le parole d'ordine affinché i percorsi ciclabili siano fruibili in piena armonia, da tutti, con il pieno rispetto del Codice della Strada. Il nostro obiettivo è chiaro: tolleranza zero contro chi non rispetta le regole. Solo così potremo ridurre drasticamente incidenti e comportamenti illeciti sulle nostre strade".

